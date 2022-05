Le maire de Dakar bloqué au portail, la Dge précise - adakar.com

Le maire de Dakar bloqué au portail, la Dge précise Publié le vendredi 13 mai 2022

La Direction générale des élections a publié tard dans la nuit d’hier, un communiqué pour réagir à la situation de tension créée par les rejets de certaines listes, notamment de Wallu Senegaal et Yewwi askan wi (Yaw). Le communiqué signé par le directeur, Tanor Thiendella Fall, a indiqué que les mandataires des deux coalitions citées, à savoir respectivement Lamine Thiam et Déthié Fall, se sont présentés hier à 16h, afin de «faire accepter par cette commission, des lettres de démission de candidats en vue de leur remplacement sur les listes déjà déposées. Un tel cas n’est pas prévu par la loi électorale». De plus, pour le moment, et jusqu’au 17 mai, la commission «ne s’occupe que des parrainages, ce qui a d’ailleurs été exposé aux deux mandataires».

Le document indique qu’un peu plus tard, «à 17 heures 15 mn, Monsieur Barthélemy Dias, par ailleurs maire de la Ville de Dakar, accompagné d’autres personnes, a tenté de s’introduire par la force dans les locaux de la Direction générale des élections où siège cette commission». L’édile de Dakar aurait été bloqué à la porte faute de qualité pour accéder aux locaux, n’étant pas mandataire de coalition. Ce qui permet au document de condamner et regretter «cette tentative d’intrusion dans ses locaux».