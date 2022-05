Attaques et menaces contre le régime : Bby demande à Barth d’assumer ses erreurs - adakar.com

News Politique Article Politique Attaques et menaces contre le régime : Bby demande à Barth d’assumer ses erreurs Publié le jeudi 12 mai 2022 | Le Quotidien

C’est à la coalition Yewwi askan wi d’assumer ses erreurs. C’est ce que Benno bokk yaakaar a voulu faire comprendre à Barth. Qui a été à la Direction générale des élections hier pour tenter d’imposer le changement de deux personnes dans la liste du département de Dakar.



Tête de liste départementale de la coalition Yewwi askan wi (Yaw) à Dakar, Barthélemy Dias a quitté hier, en début de soirée, la Direction générale des élections avec la mine des mauvais jours. A la suite de quoi, le maire de Dakar a tenu un point de presse à l’Hôtel de ville pour dénoncer un «complot d’Etat qui se trame» à la Dge. «Il n’y aura pas de question, c’est un point de presse», a-t-il au préalable, fermement précisé aux journalistes. Avec 5 hommes investis sur 7, la liste départementale de Yaw à Dakar est en passe d’être forclose pour absence de parité. Mais d’après Barthélemy Dias, la liste qui circule n’est pas celle déposée par le mandataire national.

«M. Déthié Fall confirme, persiste et signe qu’il n’a jamais déposé la liste qui a été soi-disant communiquée à l’opinion. La liste conçue par la coalition Yewwi askan wi respecte la parité et l’esprit de la loi électorale», a juré le maire de Dakar. Barth’ trouve «aberrant» que Yaw dépose une liste et retrouve une autre à la Dge. «La liste Yewwi askan wi a été trafiquée à la Direction générale des élections. On est dans un complot d’Etat et c’est une situation inacceptable», a dénoncé le maire de Dakar.



«Une répétition des émeutes de mars 2021 est possible»

Barthélemy Dias a brandi l’article 179 du Code électoral. Selon lui, même en cas de rejet de la liste, le mandataire de Yaw avait 3 jours pour enlever des noms et faire respecter la parité. Mais, a-t-il remarqué, jusqu’à présent, rien n’a été notifié à Déthié Fall. «J’interpelle le Président Macky Sall parce que je n’ai pas le temps de parler de recours. C’est quand nous ne sommes plus dans les délais mais là, nous sommes dans les délais», a-t-il affirmé. Pour toutes ces raisons, l’ancien député socialiste appelle le peuple de Dakar à mobiliser autant de temps, de jours et de sacrifices que ça prendra pour faire face au Président Macky Sall. «Faites-nous confiance, Dakar debout. Le problème de Dakar ne s’appelle ni Abdoulaye Diouf Sarr, ni Amadou Ba, ni Alioune Ndoye, c’est Macky Sall et on va le régler une bonne fois pour toutes. S’il pense qu’il faut instrumentaliser les fonctionnaires de la Direction générale des élections pour invalider notre liste, Dakar fera face. Pour un complot politique, le peuple de Dakar est sorti. Des personnes ont donné de leur vie pour défendre la démocratie. Je dis au Président Macky Sall qu’une répétition des émeutes du mois de mars est encore possible», a-t-il asséné.