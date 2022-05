Invetsitures à Yewwi Askan Wi - Serigne Mansour Sy Djamil: “Je me suis senti au milieu d’un complot dont j’ignore les vrais acteurs“ - adakar.com

Invetsitures à Yewwi Askan Wi - Serigne Mansour Sy Djamil: "Je me suis senti au milieu d'un complot dont j'ignore les vrais acteurs" Publié le jeudi 12 mai 2022

Des acteurs politiques, de la société civile, des dignitaires religieux et coutumiers au dialogue national

Serigne Mansour Sy Djamil, leader politique et député

‘’Bonjour Khalifa, toutes les appréhensions que j’avais dans le fonctionnement de Yaw se sont révélées justifiées. Dès la première réunion de la Conférence de leaders, je me suis senti au milieu d’un complot dont j’ignore les vrais acteurs.



J’ai eu tout, dans toutes les coalitions du monde ; j’ai une expérience politique très riche, mais je ne me suis jamais senti insulté et humilié que dans les réunions d’une coalition à laquelle j’ai cru de toutes mes forces. En ton âme et conscience, crois-tu réellement que je mérite la 15e place sur la liste, derrière Saliou Sarr, Déthié Fall, des gens que j’ai dirigés dans la coalition Taxawu, alors que tu étais en prison ?’’. Ce texte, largement partagé hier sur les réseaux sociaux, est attribué au leader de Bes Du Niakk, Mansour Sy Djamil.



Il n’est pas le seul membre de Yaw à ne pas être d’accord. Dans un communiqué signé par plusieurs partis membres de cette coalition, plusieurs griefs sont soulevés. En effet, l’AG/Jotna de Me Moussa Diop, PNG de Mamadou Lamine Thiam, Appel 3J d’Aminata Lô Dieng, Bès Du Nak de Serigne Mansour Sy Jamil, Credi du Pr. Hamidou Dathe, FPRS de Djibril Diop, FSD/BJ de Cheikh Bamba Dièye, Set de Moustapha Guirassy, ainsi que Pare Suxali d’Abdou Karim Fall rejettent ‘’avec la dernière énergie la procédure antidémocratique, non transparente et teintée d’ostracisme avec laquelle les investitures de Yaw ont été faites’’. Ils feront face à la presse ce vendredi pour dire ce qu’ils comptent faire.