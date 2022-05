État-Syndicat de santé: Un accord trouvé - adakar.com

État-Syndicat de santé: Un accord trouvé Publié le jeudi 12 mai 2022

Les travailleurs de la santé affiliés au SUTSAS ont marché ce matin à Dakar

Le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l`action sociale a organisé une marche, ce jeudi 23 janvier à Dakar. Les revendications des blouses blanches se résument autour de quatre points : l’affection arbitraire des 32 agents de Louga, la restitution de l’enveloppe des heures supplémentaires, le paiement des trois mois de salaire des agents dans les zones difficiles du pays. Ils doivent rencontrer demain vendredi le gouvernement pour des négociations. En attendant les blouses blanches promettent de paralyser le secteur de santé. Ils ont marché de la place de l’Obélisque à la Rts où elles ont tenu un point de presse en présence des représentations du Syndicats d’enseignant entre autres. Tweet

Après un premier accord trouvé il y a quelques jours, d’autres ont suivi hier. Les syndicats de la santé, dont le Sames, And Gueusseum et F2S ont signé le document portant sur les nouveaux accords.



Pour le régime indemnitaire, des personnels du cadre de la santé publique et de l’action sociale, ainsi que celui du travail social, les parties se sont entendues sur diverses sommes. Pour l’indemnité de logement, 50 mille F CFA seront versés aux concernés à partir du 1er mai 2022, 75 mille F CFA à partir du 1er janvier 2023 et 100 000 F CFA à compter du 1er janvier 2024.



Quant à l’indemnité de risque, elle est revalorisée à 50 %, passant ainsi de 50 à 75 mille à partir du 1er mai dernier. Il en est de même pour celle d’itinérance. Seulement, elle le sera de 100 %, passant de 15 mille F CFA à 30 mille F CFA.



Le gouvernement a consenti à accorder une indemnité de fonction qui sera attribuée suivant les fonctions de responsabilité des agents. L’indemnité de représentation médicale est revalorisée pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes de 200 à 250 mille F CFA à partir du 1er janvier 2023. A la même date, le personnel paramédical recevra sa part. Le personnel paramédical de la hiérarchie A aura droit à 35 mille F CFA, celui de la hiérarchie B recevra 25 mille F CFA et le reste 15 mille F CFA.



Les chauffeurs du secteur public de la santé et de l’action sociale ont désormais droit à une prime de prudence de 10 mille F CFA par mois, soit 120 mille F CFA par an.



Pour la dette de la Couverture maladie universelle, l’État s’est engagé à verser 20 milliards 36 mille. Pour les travailleurs à l’ex-CTO admis à la retraite, le gouvernement versera 99 millions F CFA pour régulariser la situation des pensions de retraite. Pour les prêts DMC, le mécanisme sera externalisé et confié à des banques.