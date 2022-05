Un gala caritatif de l’association "for hope" au profit des enfants malades - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Un gala caritatif de l’association "for hope" au profit des enfants malades Publié le jeudi 12 mai 2022 | aps.sn

Tweet

Dakar, 12 mai (APS) - L’association "For Hope" de l’international sénégalais Idrissa Gana Guèye organise ce jeudi, à Paris, un gala caritatif au profit des enfants atteints du Cancer et du VIH Sida en Afrique, a appris l’APS de source médiatique.



De nombreuses stars européennes et africaines du football ainsi que des artistes comme Maître Gims, Richard Orlinski et Boubou Design, participeront à ce dîner de gala, indique le quotidien sportif français L’Equipe.



Des objets collectionnés seront mis aux enchères pendant la soirée, rapporte la même source, citant un ballon de la finale de la CAN signé par les joueurs sénégalais, des maillots dédicacés de certains joueurs et des crampons de Sadio Mané.



Le milieu du Paris Saint-Germain (PSG, élite française, avait fondé, en juin 2021, l’association "For Hope" (pour l’espoir).



Elle intervient en France et au Sénégal dans les domaines de l’alimentation, l’éducation, la santé, le développement durable et l’environnement.



En novembre dernier, Guèye avait offert un important don de matériels médicaux au ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Ce don comprenait 45 extracteurs d’oxygène, 6000 tests antigéniques, 20.000 masques FFP2, 2000 masques chirurgicaux et 2280 flacons de gels hydroalcoolique.



GIB/ASB/OID