Investitures à Yewwi Askan Wi: Me Moussa Diop tire sur Khalifa Sall et Ousmane Sonko Publié le jeudi 12 mai 2022

© aDakar.com par DR

Lancement de la grande coalition de l`opposition “Yewwi Askan Wi“

Dakar, le 2 septembre 2021 - Des leaders de partis politiques de l`opposition ont procédé, ce jeudi 2 septembre 2021, à Dakar, au lancement d`une coalition politique dénommée “Yewwi Askan Wi“ en direction des prochaines élections. Tweet

Communiqué suite aux investitures de YEWWI ASKAN WI



Il nous a tous été donné de constater qu’aucun responsable de notre formation politique, membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi, n’a été investi sur les listes électorales en vue des prochaines élections législatives du 31 juillet 2022.



Les critères qui avaient été retenus par consensus liés à la compétence et à la capacité des leaders à influer positivement sur le vote des sénégalais du fait de leur engagement et de leur image positive en vue d’une Assemblée Nationale de rupture ont été malheureusement trahis par Monsieur Khalifa S.-\LL, seul mandataire bénéficiant de la confiance de ses pairs pour confectionner les listes.



Ce dernier, depuis ses déboires dans le dossier de la caisse d’avance, n’a jamais digéré la position véridique du Président d’AG/JOTNA sur sa légèreté dans la gestion de ces fonds et plus récemment sur son inéligibilité face à sa volonté de diriger la liste proportionnelle

nationale.



« Je ne figurerai pas sur les listes, Maître Moussa DIOP non plus », telle est la revancharde et

indigne attitude d’un prétendu homme d’Etat adoptée par Monsieur Khalifa SALL pour m’écarter des listes, à la surprise générale de tous les sénégalais qui ne cessent de m’appeler et de s’en offusquer.



J’invite tous les responsables, militants et sympathisants d’AG/JOTNA à la mobilisation et à faire face à cette forfaiture inélégante de la part de quelqu’un qui aspire à la magistrature suprême pour une dernière fois en 2024 s’il est amnistié mais qui agit suivant son cœur par pure rancune.



Cette forfaiture inique n’aurait jamais prospéré sans la complicité de Monsieur Ousmane SONKO qui ne répondra pas à la demande d’explications que je lui ai adressée par message écrit et lu.



Je vous invite à la réactivité et à répondre aux mots d’ordre du parti de concert avec tous les autres leaders ayant grandement contribué au rayonnement de la coalition dans le cœur de nos compatriotes, le

temps de venir faire face à la forfaiture d’une bande d’amis aux agendas masqués.



Nos ambitions politiques pour 2024 restent intactes et ne sont pas négociables. Appel est donc lancé à la remobilisation structurée et générale du parti, surtout des jeunes et des femmes aux côtés des vrais

patriotes du Sénégal.



Seul le replacement de notre cher pays sur les rampes du développement, de la bonne gouvernance et du respect de la parole donnée me préoccupe.





En politique, rien ne se donne. La respectabilité s’arrache sans complexe surtout face à la trahison et aux règlements malsains de comptes politiques.



Que Dieu sauve le Sénégal de Samba et de Bathie.



Me Moussa DIOP