Le chef de l'Etat invite le ministre de l'Intérieur à une bonne préparation des élections législatives Publié le jeudi 12 mai 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Macky Sall a invité le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, mercredi, en Conseil des ministres, à veiller au bon déroulement des préparatifs des élections législatives du 31 juillet prochain, a-t-on appris de source gouvernementale.



‘’Le président de la République invite (…) le gouvernement, notamment le ministre de l’Intérieur, ministre chargé des élections, à prendre toutes les mesures et dispositions requises (…) en vue du déroulement adéquat du processus lié aux élections législatives du 31 juillet 2022’’, écrit le porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye.



Dans le communiqué du Conseil des ministres, M. Guèye affirme que ‘’le chef de l’Etat salue le respect du calendrier républicain et demande aux acteurs politiques et aux électeurs de veiller (…) à la consolidation de la stabilité sociale et du rayonnement démocratique international du Sénégal’’.



Plusieurs listes de candidature aux élections législatives ont été invalidées, et il est demandé aux candidats concernés de faire les corrections nécessaires, dans un délai de quarante-huit heures, en vue de leur recevabilité, ont annoncé plusieurs médias, ce mercredi.



Les Sénégalais vont élire 165 députés, le 31 juillet, pour un mandat de cinq ans.



