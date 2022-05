Sokone : signature d’une convention de partenariat tripartite pour l’employabilité des jeunes - adakar.com

News Société Article Société Sokone : signature d’une convention de partenariat tripartite pour l’employabilité des jeunes Publié le jeudi 12 mai 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par DR

La mairie et le Centre de formation professionnelle (CFP) de Sokone ont signé avec un consortium d’entreprises sénégalaises spécialisées dans plusieurs domaines, une convention tripartite de partenariat portant sur la mise en œuvre d’un programme en faveur de l’employabilité des jeunes de cette ville de la région de Fatick, a-t-on appris mercredi.



La cérémonie de signature de cette convention tripartite de partenariat s’’est déroulée dans l’enceinte de la mairie de Sokone, en présence de l’édile de cette ville, Abdou Latif Coulibaly, des responsables du CFP de Sokone et ceux de ce consortium d’entreprises.



"Cette signature de convention va permettre d’accompagner la mairie de Sokone, dans sa croisade pour l’employabilité des jeunes", a expliqué M. Coulibaly, par ailleurs secrétaire général du gouvernement, lors de la cérémonie de signature.



Il précise que les cinq entreprises sénégalaises de ce consortium sont spécialisées dans l’ingénierie, la climatisation, le froid, l’électricité, le bâtiment et le foncier.



Il a insisté sur le besoin d’emplois et la nécessité de trouver des stages à ces élèves ou étudiants du CFP de Sokone, surtout dans les filières liées à l’électricité, au bâtiment, à la plomberie, etc.



M. Coulibaly renseigne que les entreprises concernées se sont par ailleurs engagées à accompagner la mairie de Sokone à délimiter son assiette foncière.



"Ils ont pris l’engagement de cartographier l’état de la situation du foncier à Sokone, car nous avons énormément de problèmes dans la gestion du foncier et le service du cadastre n’est pas content de nous", a-t-il expliqué.



Selon lui, les cartographies réelles de la situation foncière de Sokone ne sont pas bien archivées conformément aux textes.



L’édile de la ville de Sokone a profité de cette cérémonie pour offrir des gilets et des badges d’identification aux conducteurs de motos-taxi "Djakarta", en présence de représentants des populations locales.





CTS/AB/MD/BK