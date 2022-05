Plainte de Me Djibril War : Pourquoi Cheikh Oumar Diagne reste en prison - adakar.com

La Chambre d’accusation a débouté hier, mardi, les avocats de Cheikh Oumar Diagne. Ces derniers demandaient l’annulation de la procédure et le réquisitoire du procureur contre leur client ainsi que son inculpation et son placement sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet.



Cheikh Oumar Diagne est poursuivi pour diffamation, injures contre un député, menaces sans ordre ou conditions et insultes par le biais d’un système informatique. Il a été incarcéré à la suite d’une plainte de Me Djibril War.



D’après le quotidien Les Échos qui donne l'information, ses avocats avaient estimé que son renvoi en prison n’avait aucun fondement juridique. Mais la Chambre d’accusation n’est manifestement pas de cet avis.