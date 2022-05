Au Sénégal, l’Etat octroie une aide financière exceptionnelle à plus de 500 000 ménages démunis - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Au Sénégal, l’Etat octroie une aide financière exceptionnelle à plus de 500 000 ménages démunis Publié le jeudi 12 mai 2022 | LeMonde.fr

© aDakar.com par PMD

Remise au chef de l`État des rapports d`activités 2019, 2020 et 2021 de l`OFNAC

Dakar, le 10 mai 2022 - Le président de la République a reçu les trois rapports 2019, 2020 et 2021 de l`Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Tweet

Cette mesure d’urgence est destinée à faire face à la hausse des prix des carburants et des produits alimentaires provoquée notamment par la guerre en Ukraine.



Le président sénégalais, Macky Sall, a lancé, mardi 10 mai à Dakar, un programme d’allocations financières pour plus de 500 000 ménages démunis, afin de les aider à faire face aux effets de la guerre en Ukraine et de l’épidémie de Covid-19. Depuis le début de la guerre en Ukraine, fin février, les cours du pétrole se sont envolés sur les marchés mondiaux, alimentant une forte hausse des prix des carburants et des produits alimentaires dans de très nombreux pays, dont le Sénégal.