News Politique Article Politique Lutte contre la fraude et la corruption: les rapports 2019, 2020 et 2021 de l’OFNAC remis au chef de l’État Publié le mercredi 11 mai 2022 | aDakar.com

OFNAC : Macky Sall reçoit trois rapports d’activités

Mardi 10 Mai 2022. Les rapports 2019, 2020 et 2021 de l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption ont été remis au président de la République Macky Sall. Tweet

La présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption, la magistrate Seynabou Ndiaye Diakhaté a remis, mardi 10 mai 2022, au chef de l’État les rapports d’activités 2019, 2020 et 2021 de l’institution qu’elle dirige.



C’était au cours d’une cérémonie solennelle tenue la présidence de la République, en présence de plusieurs membres du gouvernement et des collaborateurs de la présidente de l’OFNAC.



Les rapports d’activités remis au chef de l’État reviennent sur les différentes missions que l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption a eu à mener. "Il s’agit d’enquêtes menées par les experts de l’OFNAC pour identifier toutes les pratiques de fraudes et de corruptions dans une approche de sensibilisation pour promouvoir la transparence dans la gouvernance des affaires publiques", apprend-on.



L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption est un maillon important de la stratégie nationale de lutte contre la corruption au Sénégal.



La création de l’OFNAC en 2012 résulte d’une forte exigence populaire de transparence et d’une volonté politique d’instaurer une gouvernance vertueuse.



Ses principales missions sont la prévention ainsi que la lutte contre la fraude, la corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes.



Makhtar C.

