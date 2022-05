Lutte contre la désertification: l’Ivoirien Alain Donwahi élu président de la COP 15 - adakar.com

Lutte contre la désertification: l'Ivoirien Alain Donwahi élu président de la COP 15
Publié le mercredi 11 mai 2022

© Autre presse par DR

L’Ivoirien Alain Richard Donwahi a été élu, mercredi, président de la 15è session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD) pour un mandat de 2 ans.



« Je suis honoré d'avoir été élu ce mercredi 11 mai 2022, Président de la quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD) », a déclaré M. Donwahi.



« Je voudrais vous assurer que je mettrai tout en œuvre pour assurer avec humilité et dévouement, la présidence de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification pendant le mandat de deux années » a promis l’ex-ministre ivoirien des Eaux et forêts.



Poursuivant, il a exprimé sa « sincère gratitude » aux Parties pour la confiance qu'elles lui ont accordée. « Je ne saurais oublier le Président de la République de Côte d’Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara pour son soutien et sa confiance en ma modeste personne », a ajouté Alain Richard Donwahi.



De son côté, le président ivoirien Alassane Ouattara, a remercié les Etats parties pour avoir porté Alain Richard Donwahi, à la présidence de la COP 15. « Familier des thématiques majeures de notre Convention, je sais qu’il saura, de par ses compétences et son expérience, conduire, avec succès, vos discussions et vos travaux », a conclu M. Ouattara.



Quelque 6 000 personnes participent depuis lundi à la 15e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (COP15), un événement mondial qui se déroule du 9 au 20 mai 2022.



La COP 15 s'inscrit dans un contexte d'avertissement sévère émis par les Nations unies. Près de 40% des terres sont déjà dégradées, ce qui affecte directement la moitié de l'humanité et pèse environ la moitié du PIB mondial.



Durant ces prochains jours, les participants échangeront sur la restauration d'un milliard d’hectares de terres dégradées d'ici à l'année 2030. Les résolutions devront aboutir à l'Initiative d'Abidjan, un ensemble de programmes visant à lutter contre la désertification.