Sénégal: trois sages-femmes condamnées après le décès d'une femme enceinte à l'hôpital

Sénégal: trois sages-femmes condamnées après le décès d'une femme enceinte à l'hôpital
Publié le mercredi 11 mai 2022 | France 24

© Autre presse par DR

Sénégal: le collectif de soutien à Astou Sokhna réclame la fin des négligences médicales

Louga (Sénégal) (AFP) – Trois sages-femmes ont été condamnées mercredi par un tribunal sénégalais à six mois de prison avec sursis pour "non assistance à personne en danger", après le décès dans un hôpital public d'une femme enceinte ayant vainement attendu une césarienne et dont le sort tragique a ému le pays.



Trois autres sages-femmes, également jugées par ce tribunal de grande instance de Louga (nord), ont été relaxées.



Le jugement a été prononcé mercredi matin par le président de l'audience, Ahmet Issa Sall, en présence des six prévenues et de nombreuses agentes de santé venues apporter leur soutien à leurs collègues poursuivies, ont constaté des journalistes de l'AFP.