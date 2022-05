“Avenir Senegaal Bi Nu Begg exprime sa totale désapprobation face au procédé inique et Injuste utilisé lors de la constitution des listes des candidats de Yewwi Askan Wi“ (communiqué) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique “Avenir Senegaal Bi Nu Begg exprime sa totale désapprobation face au procédé inique et Injuste utilisé lors de la constitution des listes des candidats de Yewwi Askan Wi“ (communiqué) Publié le mercredi 11 mai 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par SB

Rencontre sur les enjeux et implications de la zone de libre-échange africaine pour la CEDEAO

Jeudi 26 juillet 2018. Dakar. Une rencontre sur les enjeux et implications de la zone de libre-échange africaine pour la CEDEAO s`est tenue, en deux jours, à Dakar. Photo: Dr Cheikh Tidiane Dièye, Directeur exécutif de “Enda CACID“ Tweet

Communiqué sur les investitures de Yewwi Askan Wl.





Le secrétariat politique national de la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg exprime sa totale désapprobation face au procédé inique et injuste utilisé lors de la constitution des listes des candidats de Yewwi Askan Wl, qui a eu pour résultat de reléguer le Docteur Cheikh Tidiane DIEYE et Madame le Ministre Ndeye Fatou Diop Blondin aux 28ème et 29ème place sur la liste nationale contre toute attente.





La plateforme regrette que les critères liés à la compétence, à l'engagement dans la coalition et la capacité des leaders investis à tirer la liste de Yewwi askan Wl, du fait de leur engagement patriotique et leur image positive au sein de l’opinion publique, soient sacrifiés sur l’autel du copinage et des intérêts partisans, remettant au goût du jour des pratiques politiques auxquelles les sénégalais avaient fini de tourner le dos.





Si ces critères avaient été respectés, des membres de second rang de partis membres ou des leaders qui avaient quitté la coalition pour mettre en place des listes parallèles concurrentes lors des élections locales n’auraient pas été mis devant un membre de la conférence des leaders, du comité ad hoc en charge des investitures et de surcroit président de la Commission des finances de la coalition.





La plateforme Avenir ne tombera jamais dans une bataille pour des postes et des places.

Elle compte cependant se faire entendre pour le respect de l’éthique pour laquelle les

membres de la coalition se sont retrouvés.





Le Secrétariat politique félicite le Docteur Cheikh Tidiane DIEYE et Mme Ndeye Fatou Diop

Blondin, pour leur investissement personnel ainsi que celui de toute la plateforme Avenir

dans la coalition Yewwi Askan Wi depuis sa mise en place. L’engagement, la loyauté et la

générosité de la plateforme et ses leaders n’ont jamais fait défaut à chaque fois que le

Sénégal avait besoin d’eux.





Le secrétariat reste persuadé que toutes les trahisons du monde ne sauraient entamer

son élan ou le détourner de l'objectif qui est la transformation qualitative du Sénégal.





La plateforme Avenir rappelle que la coalition Yewwi Askan Wi est un bien commun à la

construction duquel elle a grandement contribué. Elle réaffirme par conséquent son

ancrage dans cette coalition et poursuivra son action pour le triomphe du projet de Yewwi

Askan Wi au soir du 31 juillet 2022.





Fait à Dakar le 10 mai 2022