Au Sénégal, lancement des transferts monétaires exceptionnels pour les plus démunis Publié le mercredi 11 mai 2022 | RFI

Lancement des opérations de transferts monétaires exceptionnels

Dakar, le 10 mai 2022 - Le président de la République, Macky Sall, a officiellement lancé, ce mardi 10 mai, les opérations de transferts monétaires exceptionnels aux ménages vulnérables. Tweet

Le président Macky Sall a lancé mardi 10 mai un programme qui accorde 80 000 FCFA (l’équivalent de 120 euros) à chacune des quelque 543 000 familles vulnérables répertoriées. L’opération vise à soulager les plus démunis face à la hausse des prix, dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la pandémie de Covid. Une réponse d’urgence, mais qui a aussi ses limites selon certains économistes.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



En 2020 en pleine pandémie de Covid, le gouvernement avait lancé une distribution de kits alimentaires : sacs de riz, paquets de sucre ou encore bidons d’huile. Cette fois, il s’agit d’un transfert de cash via téléphone mobile. Les ménages bénéficiaires, identifiés en amont par des comités locaux, sont inscrits au Registre national unique. Une opération dans le cadre d’une politique « volontariste d’inclusion sociale », selon le président Macky Sall.



« L'objectif est de donner 80 000 francs par ménage et à améliorer ainsi leur niveau de consommation et l'éducation de leurs enfants. Nous avons réussi ce pari grâce à un montage financier innovant en matière d'assistance sociale et de solidarité nationale. »