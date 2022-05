COP15 à Abidjan: changer les pratiques agricoles pour réduire la désertification - adakar.com

COP15 à Abidjan: changer les pratiques agricoles pour réduire la désertification
Publié le mercredi 11 mai 2022 | RFI

La COP15 sur la désertification et la dégradation des terres se poursuit à Abidjan. Alors que les terres dégradées sont de plus en plus étendues et que la population de la planète ne cesse de croître, comment changer les pratiques pour faire face aux conséquences du changement climatique, comme la raréfaction de l’eau et les baisses de rendements agricoles ? Certains représentants du monde paysan sont venus donner de la voix pour rappeler l’urgence aux grands de ce monde.



Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto



Mauricette Bly est à la tête d’une coopérative d’une centaine de femmes à Bangolo, dans le Guémon, région arborée de l’ouest de la Côte d’Ivoire. Une coopérative qui exploite pas moins de 500 hectares de terres ou elle fait pousser surtout des produits vivriers destinés donc à l’alimentation. Problème : ces dernières années, les rendements ont chuté du fait de la sécheresse.