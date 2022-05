Solidarité nationale: Macky Sall a officiellement lancé les opérations de transferts monétaires exceptionnels aux couches vulnérables - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Solidarité nationale: Macky Sall a officiellement lancé les opérations de transferts monétaires exceptionnels aux couches vulnérables Publié le mercredi 11 mai 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Lancement des opérations de transferts monétaires exceptionnels

Dakar, le 10 mai 2022 - Le président de la République, Macky Sall, a officiellement lancé, ce mardi 10 mai, les opérations de transferts monétaires exceptionnels aux ménages vulnérables. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a lancé officiellement, ce mardi 10 mai 2022, les opérations de transferts monétaires exceptionnels à l'intention des ménages vulnérables. La cérémonie solennelle s'est tenue au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar.



Au total, c'est une enveloppe globale de 43 milliards FCFA qui sera distribuée aux 542.956 ménages répertoriés dans le Registre national unique (RNU). Cette opération de solidarité nationale inédite, organisée par l'État du Sénégal, a lieu dans un contexte marqué par la hausse des prix des denrées de première nécessité et une inflation galopante.



Dans son propos lors du lancement de l'opération de transferts monétaires, le président de la République a réaffirmé la grande importance qu'il accorde à l'inclusion sociale dans la mise en œuvre des politiques publiques. "Cette politique a été rendue possible grâce à un montage financier innovant en matière d’assistance sociale. En effet, cette opération associe une recherche de financements multi-donateurs pour une protection sociale adaptative. Elle ne se limite pas seulement à lutter contre l’extrême pauvreté et la vulnérabilité, mais elle intègre l’autonomisation des personnes bénéficiaires en contribuant à améliorer les conditions de vie des populations. Elle permet également aux bénéficiaires de s’émanciper", a déclaré le chef de l'État.



Récemment, en Conseil des ministres, le président Macky Sall avait salué la mise en place du Registre national Unique (RNU)". Il s’agit en effet d’un "instrument de pilotage qui vient consolider l’exhaustivité, la crédibilité et la transparence du système de solidarité nationale, notamment l’allocation des bourses de sécurité familiale", avait-il indiqué.



La cérémonie solennelle qui a vu l'effectivité des premiers transferts monétaires exceptionnels en direction des couches cibles s'est tenue en présence du Ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, Samba Diobène Kâ qui assure la tutelle de cette grande opération de solidarité.



Makhtar C.