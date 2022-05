Le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, sera en visite à Dakar du 27 au 29 mai 2022 (officiel) - adakar.com

Publié le mardi 10 mai 2022

© Présidence par PMD

Le président Macky Sall reçu par le Khalife général des mourides

Touba, le 18 septembre 2021 - Le président de la République, Macky Sall, a été reçu, ce samedi 18 septembre 2021, par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Tweet

Représentant Khalif Général des Mourides à Dakar et Banlieue



Le Représentant du Khalif Général des Mourides, Mbackiyou Faye invite votre organe à la conférence de presse ce mardi 10 mai 2022 à 17 heures à la Grande Mosquée Massalikoul Jinane.



Cette rencontre est en prélude au prochain séjour du Khalif Général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou MBACKÉ du 27 au 29 mai 2022 à Dakar.



En effet, M. Faye va aborder les différents aspects de cette visite de trois jours et les activités culturelles qui vont se dérouler pour marquer l’évènement.



M. Mbackiou Faye et le Comité d’organisation comptent sur la présence de votre organe de presse pour l’appropriation de cet événement et vous renouvellent, l’expression de leurs salutations distinguées.

Monsieur Mbackiou FAYE



La Grande Mosquée Massalikoul Jinane de Dakar informe que Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, va faire un séjour de trois (3 jours),

Représentant du Khalif général des mourides à Dakar