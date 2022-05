Législatives 2022: Aminata Touré tête de liste de Benno Bokk Yaakar - adakar.com

Législatives 2022: Aminata Touré tête de liste de Benno Bokk Yaakar
Publié le mardi 10 mai 2022 | Enquête Plus

Comme pressentie, Aminata Touré a été choisie pour conduire la liste de la coalition de la majorité présidentielle Benno Bokk Yaakaar. C’est à elle qu’avait été dévolue la mission de piloter la collecte des parrainages.



Elle va donc avoir la lourde tâche de conduire BBY à la victoire, lors de ces élections législatives qui s’annoncent disputées. Car, les états-majors fourbissent leurs armes et comptent jeter toutes leurs forces dans la bataille. Déjà Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ont trouvé un terrain d’entente pour aller ensemble à ces joutes électorales (voir ailleurs).



Lors des dernières élections législatives, cette mission avait été dévolue à l’ancien Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne. Il s’en était tiré haut la main. Ensuite, alors qu’on le croyait placé sur orbite, il a été défenestré et enterré au palais de la République.



Depuis, il a disparu des radars. Ainsi, Aminata Touré revient au-devant de la scène. La dernière expérience du genre lui avait valu son poste de Premier ministre. Battue, lors des élections locales de 2014, à Grand-Yoff, par Khalifa Sall, l’occasion lui est donnée de prendre sa revanche et de s’ouvrir, peut-être, à nouveau les portes de la primature.