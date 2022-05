Accord avec le gouvernement: Asas And Gueusseum enterre la hache de guerre - adakar.com

Accord avec le gouvernement: Asas And Gueusseum enterre la hache de guerre Publié le mardi 10 mai 2022

‘’A la grande satisfaction de l'Asas Sutsas-SUDTM-Sat Santé D-CNTS Santé-SAT CL, les négociations sur le système de rémunération des agents de la santé et de l'action sociale, tenues avec le gouvernement… ont vécu le jeudi 5 mai 2022, de 16 h aux environs de 00 h’’, salue l’alliance syndicale. Elle magnifie ‘’les efforts fournis par l'État, dans la perspective de la satisfaction des points à incidence financière par les augmentations substantielles et inédites du pouvoir d'achat des travailleurs, qualifiés de parents pauvres de la Fonction publique que sont ceux de la santé et de l'action sociale dans le contexte actuel’’.



L’Asas invite, dans ce sens, le gouvernement à définir des modalités administratives et techniques ou mécanismes permettant aux agents de tous les démembrements de l'État, à savoir les établissements publics de santé et des collectivités territoriales, de bénéficier de ces augmentations.



Mballo Dia Thiam et Cie, qui attendent que le protocole soit signé le mardi 10 mai 2022, se réjouissent de ‘’l'acompte de 20 milliards 360 millions fait le ministre des Finances à l'Anacmu, afin de réduire les créances de la CMU, nonobstant une enveloppe de 99 millions devant servir à combler le gap de cotisations sociales à l'Ipres au profit des agents retraités de l'ex-CTO durement éprouvés par une situation de non-renversement, en plus de l'extension du prêt DMC aux contractuels des EPS’’.



Ainsi, compte tenu de cette situation, l'Asas And Gueusseum indique n’avoir pas décliné un nouveau plan d'action. Par contre, elle invite l’ensemble des militants et sympathisants camarades à un sit-in national à Louga, le mercredi 11 mai, de 10 h à 14 h, pour soutenir les sages-femmes de Louga dont le délibéré du tribunal est prévu ce jour-là.



Les syndicalistes n’oublient pas leurs camarades de Matam, de Touba et de Mbour, ‘’en lutte contre l'arbitraire et la dictature’’. ‘’And Gueusseum invite solennellement Monsieur le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, à la suite des accords sur les plans de carrière du personnel et le système de rémunération, à prendre ses responsabilités pour éteindre les foyers résiduels de tension à Matam, à Touba et à Mbour, pour un climat social apaisé’’, souligne la note parvenue à ‘’EnQuête’’.