Babacar Khalifa Ndiaye raconte le triomphe du Sénégal au Cameroun dans un livre - adakar.com

News Sport Article Sport Babacar Khalifa Ndiaye raconte le triomphe du Sénégal au Cameroun dans un livre Publié le mardi 10 mai 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par FSF

Séance d`entraînement des Lions de la Téranga au grand stade de Marrakech

Marrakech, le 21 mars 2022 - Les Lions de la Téranga, champions d`Afrique en titre, ont entamé, ce lundi 21 mars 2022, leur stage en vue des deux matchs de barrages contre l`Égypte comptant pour la Coupe du monde 2022. Tweet

Le journaliste et formateur Babacar Khalifa Ndiaye raconte la victoire du Sénégal à la dernière édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football dans son dernier livre, ‘’Cœur de Lion : l’épopée victorieuse du Sénégal au Cameroun’’, publié par les Editions Salamata (Edisal).



L’opus est paru deux mois après le triomphe historique du Sénégal à la CAN, aux dépens de l’Egypte.



Le journaliste sportif, formateur au Cesti, le Centre d’études des sciences et techniques de l’information, retrace, par étapes successives, le sacre des Lions.



En commentant le livre lors d’une cérémonie de présentation, le président de l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal, Abdoulaye Thiam, a salué la ‘’rigueur’’ et la ‘’qualité rédactionnelle’’ de l’auteur, un journaliste retraité du quotidien Le Soleil, ancien chef du service des sports du même journal.



Son caractère pointu et la précision avec laquelle les événements sont racontés caractérisent le livre de Ndiaye, selon Thiam.



Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, a loué ‘’le souci du détail’’ de l’auteur et la rapidité avec laquelle le livre a été écrit et édité.



M. Senghor, intervenant à la cérémonie de présentation de l’ouvrage, a suggéré sa traduction en anglais en vue de sa ‘’meilleure vulgarisation’’. ‘’Quand on voit Khalifa, on pense que rien ne lui échappe. Il prend des notes, il se renseigne. C’est certainement ce qui lui a permis de sortir cet ouvrage en un temps si court en retraçant les grandes étapes de ce qui nous a valu ce sacre au Cameroun’’, a témoigné le président de la FSF.



‘’En écrivant ce livre, je suis retourné à mes premiers réflexes de journaliste. Tous les jours, après chaque match, je prenais des notes’’, a dit Babacar Khalifa Ndiaye. Participer à la couverture médiatique de la CAN et travailler sur la compétition au quotidien lui ont valu cette ‘’précision dans la description des événements’’, a dit le journaliste, témoin d’une quinzaine d’éditions de la Coupe d’Afrique des nations de football.