Transferts monétaires : plus de 43 milliards à distribuer à plus de 500 000 ménages - adakar.com

Transferts monétaires : plus de 43 milliards à distribuer à plus de 500 000 ménages Publié le mardi 10 mai 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Le président de la République a procédé, mardi, au lancement des transferts monétaires exceptionnels destinés aux 542.956 ménages inscrits dans le Registre national unique (RNU), a constaté l’APS.,



Le montant total de la somme à distribuer s’élève à 43 milliards 436 480 mille francs CFA, soit 80 000 francs pour chaque ménage inscrit sur le RNU à l’échelle du territoire national.



’’Cette politique ne se limite pas seulement à lutter contre l’extrême pauvreté et la vulnérabilité, mais elle intègre l’autonomisation des personnes bénéficiaires en contribuant à améliorer les conditions de vie des populations. Elle permet également aux bénéficiaires de s’émanciper’’, a dit Macky Sall lors de la cérémonie de lancement organisée au Grand Théâtre national.



Selon lui, ce soutien monétaire va permettre d’améliorer le niveau de consommation et d’éducation des populations.



’’Cette politique a été rendue possible grâce à un montage financier innovant en matière d’assistance sociale. En effet, cette opération associe une recherche de financements multi-donateurs pour une protection sociale adaptative’’, a fait savoir le chef de l’Etat.