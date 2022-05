Sénégal : la première académie de financement des PME lancée - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : la première académie de financement des PME lancée Publié le mardi 10 mai 2022 | africa24tv.com

© aDakar.com par DG

Célébration de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises

Dakar, le 27 juin 2019 - La journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises a été célébrée ce jeudi à Dakar. Cette journée a été instituée par les Nations unies en 2017 afin de mieux faciliter l’accès des PME aux financements. Tweet

L’Agence de la coopération allemande et l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), sous la tutelle du Ministère du Commerce et des PME ont lancé lundi 9 mai 2022 la première «Académie de Financement des PME» en Afrique. Dans la première phase allant au 20 mai 2022, plus de 300 représentants d’institutions financières seront formés. Cette académie vise à terme, à lever les contraintes de financement importantes que connaissent les PME, tout en envisageant des perspectives d’amélioration.



Au Sénégal, l’Agence de la coopération allemande (GIZ) et l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises ont procédé au lancement de la première académie de financement des Petites et Moyennes entreprises en Afrique. L’objectif de cette institution est de renforcer les capacités des participants et contribuer au renforcement de l’écosystème de financement au Sénégal.