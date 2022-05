« Des mesures idoines s’imposent pour sécuriser les périmètres du TER en multipliant aussi des caméras de surveillance » (S. Fall) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société « Des mesures idoines s’imposent pour sécuriser les périmètres du TER en multipliant aussi des caméras de surveillance » (S. Fall) Publié le mardi 10 mai 2022 | Senego

© Autre presse par MAXPPP

Des cables informatique reliés à un ordinateur permettent d`être connecté à internet.

Tweet

Le dépôt des listes, pour les candidats en lice, s’est fait non sans certaines surprises après la pléthore de déclarations de candidat à la candidature. En réalité, si certaines chenilles se croyaient déjà papillons de collection, la caution et le parrainage ont fini par aider et rendre service à tous ceux qui allaient à priori être au pilori en les dispensant de dépenses en moyens financiers et physiques et mêmes parfois mystiques .Malgré le travail bien accomplie de la RAISON ,qui ne doit nullement avoir de vacance pour sa capacité de dissuasion ,sans l’aide de ces dispositifs de précaution, ils allaient rester sourds et continuer dans l’entêtement . L’évident n’est pas toujours évident !!



SUR BENNO,YÉWI ET WALLU



Pour les têtes de listes



BENNO BOKK YAKAAR a misé sur la bravoure et la combativité au féminin incarnées formidablement par l’ancienne PM et présidente du CESE Madame Aminata Touré rompue aux rouages politiques sans aucune forme de complexe.

Une première dans la grande Histoire de notre pays. Une femme, tête de liste dans des élections aussi capitales que les élections législatives.

Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall nos vives remerciements pour avoir concrétisé le grand rêve des femmes de toujours participer aux importantes sphères ou stations de DÉCISION.

Non content d’avoir appliqué la parité ,qu’il pouvait légalement par ses pouvoirs régaliens refuser ,le Président de la République Macky Sall vient encore d’honorer la femme. Tous nos voeux de réussite à la grande coalition BENNO et à Mme Aminata Touré la tête de liste.



LA COALITION YÉWI ,



Sur l’annonce de Dethié Fall en parlant de surprise sur leur coalition il a partiellement raison.

Qui pouvait penser que la grande coalition Wallu allait non seulement s’allier mais accepter avec tout son encrage politique de se mettre derrière Yéwi ?

Qui pouvait croire que Ousmane Sonko avec toute sa haine sur le système ,jusqu’à même vouloir faire fusiller les auteurs ou visages du fameux système, allait se mettre en alliance avec Karim Wade,un leader du Système qu’il a toujours banni car au delà des convictions, il représentait son plus grand rival et un danger potentiel pour son ascension politique en vue d’en découdre avec son adversaire du Pouvoir ?



UN COIN DU VOILE



Levons un petit coin du voile, avant toute embardée dans l’embarcation pour éviter les oukases de comportements.



Beaucoup se demandent, pourquoi dans le tissage de la coalition entre Yéwi Askan wi et Wallu Ousmane Sonko n’a pas été maître d’oeuvre et que Dethié Fall a été artisan de la jonction que d’aucuns surnomment « Pdf ou Plan Dethié Fall ».

Ousmane Sonko Chef de la coalition Yéwi Askan wi ,où rien ne se décide sans son consentement, qui peut faire entrer même des pourfendeurs de Khalifa Sall dont Adama Guaye ce qui n’est pas le cas pour Abdou Bara Dolly car lui s’en était pris au guide des moustachidines ,avec Khalifa ce n’est pas si grave l’imposition habillée en demande passe.

Ousmane Sonko conscient de son manque d’égards et de respect vis-à-vis de Karim Wade était obligé pour plus de commodités de passer par Dethié Fall qui aime les compliments de missions bien accomplies !



LES PROPOS DE OUSMANE SONKO



Ousmane Sonko avait dit, non pas dans des audios. mais dans des vidéos qui sont beaucoup plus crédibles et qui existent toujours encore ,toutes ces déclarations

énumérées ci-dessous



« L’un des principes fondamentaux chez nous c’est jamais de coalition »



« Nous avons été, effectivement contacté par Monsieur Karim Wade , quand nous avons reçu des coups de fil venant de lui, que nous n’avons pas jugé nécessaire, de prendre pour la simple raison ,que nous, notre option politique tout le monde le sait. Notre option politique c’est qu’on a un problème systémique extrêmement profond,et que lui-même est un produit et désormais un leader dans ce système-là.



« Si on devait retomber dans les mêmes travers que nous dénonçons ;

Si on devait revenir nous allier avec ceux qui sont à la base de notre engagement politique

mais finalement ce sera du temps perdu ou peut-être même qu’on aura été pire que ces gens-là »



AUJOURD’HUI,



Le Wallu , entre le doute d’une passable performance préfère non seulement s’allier avec Yéwi mais préfère porter un coup à la réputation de son parcours et de son encrage et se mettre derrière Yéwi.



De quelle augure l’oiseau de Yéwi sera pour l’épi de maïs qui a tellement perdu de ses graines engrangées,au point d’egrener tant de rage et d’amertume ?

Inchallah ,l’Avenir nous dira …



Sur la déclaration prémonitoire de Ousmane Sonko disant que si nous devons tomber dans les mêmes travers que nous dénonçons, finalement (…) nous serons pire que ces gens là; chaque sénégalais se doit de saisir toute la croyance fondamentale qui sous-tende et oriente sa lutte.



Si certains pensent qu’il a changé c’est leur droit absolu au nom de la Démocratie mais il est normal aussi pour certains, de penser qu’il garde ses convictions intactes mais qu’aujourd’hui le tact lui dicte de les mettre de côté en veilleuse, en s’alliant avec n’importe quelle force à même de l’aider pour combattre le régime et s’en suivra après ,l’élimination de tout soi-disant allié qu’une naïveté stratégique a permis l’acceptation de se mettre à sa table. Chaque chose à son temps.



Quelle soit l’option arpentée ne vous refusez jamais de réfléchir avant de fléchir !



SUR LA LONGÉVITÉ DE BENNO



La longévité de BENNO BOKK YAKAAR est largement due au respect, considération et surtout loyauté que les membres se vouent et que le Président de la coalition BENNO le Président Macky Sall, porteur de ces mêmes valeurs ,ne cesse de faire vivre ,avec la sagesse et la sagacité républicaines du Président de l’assemblée nationale Moustapha Niass.



DANS LES STRATÉGIES DE CONFECTION DE LISTES



En France comme ce fut le cas lors des législatives de 2017 la coalition présidentielle avait choisi dans certaines localités de laisser la voie libre pour permettre à certains emblématiques candidats partenaires de gagner .



En général ,la liste de toute coalition ou coalition de coalition se confectionne comme une course de relais où on choisit par ci par là au gré des bons profils à même de symboliser et d’optimiser la force de la coalition. Dans ce partage des rôles, les coalitions font leur configuration. Dans la liste de wallu mixée avec celle de Yéwi, c’est la même chose pour dire la même pratique. A la différence que l’échelle de valeur entre coalition a été matérialisée ici ailleurs aussi on prend ici tel représentant de groupe ailleurs un dans un autre groupe Exemple

Si deux ou 3 grandes coalitions A B C sont en alliance et se sont entendues sur le positionnement on peut mettre:

A A B A C B etc. Ceci est la loi naturelle de toute confection de liste entre de grands groupes en respectant bien entendu ici dans notre pays la Parité



Lors des locales des alliances partielles dans certaines zones ont eu lieu tandis que d’autres l’ont été sur l’ensemble du territoire national.



SUR UN AUTRE REGISTRE, LE TER



Ceux qui coupent les câbles de la ligne-communication du Ter au niveau de la forêt classée de Mbao ou dans tout autre lieu, ou qui cherchent tout autre préjudice à l’encontre du Ter, visent à installer le chaos par le catastrophe. Certains aigris souffrent des nombreuses avantages du TER que les populations ne cessent de vivre dans leur quotidien..



Des mesures idoines s’imposent pour sécuriser les périmètres du TER en multipliant aussi des caméras de surveillance pour guetter les malfrats .Il faut aussi faire des patrouilles , un malfrat a horreur d’infrarouge !



Les nombreuses grandes réalisations du Président Macky Sall soulagent les populations mais dérangent certains détraqués détracteurs qui vivent du malheur des populations pour se positionner politiquement. La politique de sans moi que l’émoi s’abatte sur les autres !



Que vigilance et prudence augmentent dans ce contexte ,où le Monde traverse un tournant pleins de tourments avec les séquelles de la pandémie covid 19,combinées avec les effets de la guerre de l’Ukraine. L’Ukraine comme la Russie fait partie des mamelles nourricières du Monde. Les répercussions du conflit retentissent et troublent la quiétude mondiale.

L’ETAT du Sénégal fait des efforts herculeens pour contenir l’augmentation des prix du carburant et des produits à forte portée de valeur sociale .



SUR LES LÉGISLATIVES



En attendant que les dépôts des 15 révèlent tous leurs secrets de par leur contenu et leur validité pour mieux en connaître ,nous souhaitons ,dans la lignée des élections législatives précédentes

une majorité absolue écrasante à la grande coalition de la mouvance présidentielle BENNO BOKK YAKAAR



PAIX ET ÉMERGENCE EN CHACUN DE NOUS

SÉNÉGAL SUNUGAL



Soukeyna Fall