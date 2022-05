Forêt de Mbao : Des câbles du TER sectionnés, ralentissement du trafic - adakar.com

Forêt de Mbao : Des câbles du TER sectionnés, ralentissement du trafic Publié le lundi 9 mai 2022

Un fait inédit s'est produit à la forêt de Mbao. Des câbles servant à la circulation des trains ont été sectionnés. Les faits se sont déroulés ce lundi 09 mai, aux environs de 2h du matin, au niveau de la voie 2 sur une longueur d'environ 60 mètres. Ce qui entraîne un ralentissement dans le trafic. En effet, la communication est coupée à ce niveau et le conducteur est obligé d'observer des mesures de sécurité avant de traverser la zone puisque ne recevant aucune information.



Par ailleurs, le train diminue sa vitesse en passant de 160 km/h à 30km/h sur une distance de plus de 5 km. Ce qui rallonge la durée normale du trajet.



Sur place, les gendarmes ont trouvé les outils que les voleurs auraient utilisés pour accomplir leur forfait. Il s'agit d'une scie à métaux et d'un coupe-coupe. Ce matériel a été réquisitionné par les forces de l'ordre pour les besoins de l'enquête.



À noter que le directeur de l'Apix va se prononcer sur la situation d'un moment à l'autre.