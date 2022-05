Législatives 2022: les coalitions de l’opposition “Yewwi Askan Wi“ et “Wallu Sénégal“ nouent une alliance politique - adakar.com

Législatives 2022: les coalitions de l'opposition "Yewwi Askan Wi" et "Wallu Sénégal" nouent une alliance politique Publié le lundi 9 mai 2022 | aDakar.com

Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal nouent une alliance

Les négociations ont été menées dans le plus grand secret. Les coalitions de l’opposition “Yewwi Askan Wi“ regroupant entre autres Khalifa Sall, Ousmane Sonko et “Wallu Sénégal“ du Pds et de Tekki de Mamadou Lamine Diallo ont noué une alliance politique en vue des prochaines élections législatives.



Selon les termes de l’entente qui a nécessité des heures de négociations, les deux coalitions vont investir mutuellement des candidats de l’une ou l’autre coalition dans certains départements.



"Dans certains départements, “Yewwi“ va investir des candidats de “Wallu“ mais avec la bannière Yewwi. Dans d’autres départements “Wallu“ va investir des candidats Coalition “Yewwi Askan Wi“ mais sous la bannière “Wallu Sénégal“, apprend-on.



Pour ce qui concerne le scrutin au niveau national, chaque coalition politique va déposer sa propre liste.



Les élections législatives sont prévues pour se tenir le 31 juillet 2022. Les partis, coalitions de partis politiques et personnalités indépendantes étaient invitées par la Direction générale des élections (DGE) à déposer leurs listes de parrainages entre le 6 et le 8 mai. L’opération a été clôturée, dimanche, à minuit.



Makhtar C.