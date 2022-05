Lancement de la première Académie de financement des PME en Afrique - adakar.com

Lancement de la première Académie de financement des PME en Afrique Publié le lundi 9 mai 2022

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), sous la tutelle du Ministère du Commerce et des PME, lancent la première « Académie de Financement des PME » en Afrique.



La cérémonie officielle se tiendra le lundi 9 mai 2022 à 15 heures 30 au Novotel de Dakar. Elle se déroulera en présence des autorités, des acteurs et de l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème du financement des Petites et moyennes entreprises (PME).



Cette « Académie de Financement des PME » est organisée en partenariat avec la Frankfurt School of Finance and Management (école de commerce de premier plan basée en Frankfurt, en Allemagne). Dans la première phase de l’Académie du 09 au 20 mai 2022, plus de 300 représentants sénégalais d’institutions financières, de cabinets de conseil et d’entreprises sont formés aux meilleures pratiques internationales en matière de financement des PME. L’Académie va renforcer les connaissances des participants et contribuer au renforcement de l’écosystème de financement des PME au Sénégal. L’objectif : former l’écosystème – pour un financement massif et sécurisé des PME.



La mise en place de « l’Académie de financement des PME » entre dans le cadre du projet « Accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (Accès) » qui est le fruit du partenariat sénégalo-allemand pour encourager les réformes (Compact with Africa). L’initiative est déroulée par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH de concert avec l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME).



Le projet « Accès » vise à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), inclus les très petites entreprises, à travers une plateforme digitale de mise en relation entre les PME et les institutions financières (« Guichet Unique de Financement ») ainsi qu’un forum de coordination, au cours duquel les institutions sénégalaises de la politique et des finances se réuniront pour élaborer des recommandations sur la manière d’améliorer l’accès au financement pour les petites entreprises. Le renforcement et la transformation digitale de l’ADEPME contribuent également à rendre les échanges entre les entreprises et le secteur financier plus faciles, plus rapides et plus transparents.



Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (« ACCES ») et l’« Académie de Financement des PME », plusieurs partenaires importants apportent leur concours. Outre l’État du Sénégal à travers les Ministères en charge du Commerce et des PME (tutelle du projet), de l’Économie, de la Planification et de la Coopération (tutelle du Compact), et des Finances et du Budget (tutelle des Institutions financières), la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est également impliquée dans la mise en œuvre réussie du projet.