Paludisme : une hausse de 20, 56 % des nouveaux cas en 2021 (ministre) Publié le lundi 9 mai 2022

Célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme

Dakar, le 25 avril 2021 - Le Sénégal a célébré, dimanche 25 avril 2021, la Journée mondiale de lutte contre le Paludisme. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé et de l`Action sociale. Tweet

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait état dimanche d’une augmentation de 20, 56 % des cas de paludisme au Sénégal entre 2020 et 2021.



‘’Le nombre de cas de paludisme est passé au Sénégal de 445 313 en 2020 à 536 850 en 2021 soit une augmentation de 20,56 %, a-t-il indiqué lors d’une cérémonie officielle de lancement d’une campagne de distribution de masse de moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA).



Sur la même période, le nombre décès liés à la maladie a augmenté de 6, 97 %, passant notamment de 373 en 2020 à 399 en 2021 au Sénégal, a-t-il fait savoir à cette manifestation organisée dans le village frontalier de Karang, hôte de cette cérémonie de lancement d’une campagne synchronisée de dotation de MILDA en Gambie et au Sénégal.



Il a, dans le même temps, insisté sur le fait que la situation épidémiologique laissait toutefois apparaître une baisse significative de la morbidité palustre chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes entre 2017 à 2021, avec respectivement 26,3% et 51,1%.



Organiser sur le thème : ‘’Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies’’, cette cérémonie a enregistré la présence du ministre gambien de la Santé et de l’Action sociale Ahmadou Lamin Samakeh.



Le Sénégal et la Gambie sont engagés à aller vers l’élimination du paludisme au plus tard à l’horizon 2030 dans le cadre d’un partenariat dynamique à travers cette campagne de distribution gratuite de masse de MILDA aux ménages.





Plusieurs personnalités des deux pays de même que des partenaires techniques et financiers ont pris part à cette cérémonie.