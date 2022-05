Hausse des ressources associée à une progression satisfaisante des dépenses en mars (DPEE) - adakar.com

Hausse des ressources associée à une progression satisfaisante des dépenses en mars (DPEE) Publié le lundi 9 mai 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

La gestion des finances publiques a été caractérisée à la fin du mois de mars par une hausse des ressources budgétaires associée à une progression satisfaisante des dépenses, a appris l’APS de la Direction de la prévision et des études économiques.



Dans son Point mensuel de conjoncture de mai, la DPEE rapporte que les ressources globales, estimées à 710,7 milliards, s’étaient confortées de 43,1% à fin mars 2022.



La publication, qui paraît 30 jours après la période étudiée, signale, par ailleurs, que les dépenses publiques s’étaient accrues de 41,8% pour se situer à 1436,1 milliards.



En conséquence, ajoute t-elle, ‘’le solde budgétaire, dons compris, est estimé en déficit de 725,4 milliards à fin mars 2022 contre un déficit de 516,0 milliards un an auparavant’’.



Au mois de mars toujours, le déficit commercial s’est dégradé de 56,2 milliards par rapport à février, pour se chiffrer à 176,1 milliards, rapporte la DPEE.



’’Cette situation résulte d’une hausse des exportations de biens (+49,8% ; +113,3 milliards) moins prononcée que celle des importations (48,8% ; +192,6 milliards)’’, explique-t-elle.



Néanmoins, relève la DPEE, ’’le taux de couverture des importations par les exportations progresse de 0,4 point de pourcentage et se situe à 58,0% pour le mois sous revue’’.