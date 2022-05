Lutte contre le Paludisme: lancement de la campagne de distribution de 6 977 550 moustiquaires imprégnées (officiel) - adakar.com

La journée mondiale de lutte contre le Paludisme a été célébrée, ce week-end, à Karang, en présence du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.



Cette célébration est la deuxième après la première intervenue il y a trois ans, en 2019. Pour cette année, l’accent a été mis sur la prévention. D’ailleurs la cérémonie officielle a été couplée avec le lancement de la campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnées.



Pour cette année et à l’approche de la saison hivernale, près de 7 millions de moustiquaires imprégnées vont être distribuées à travers le pays.



"6 977 550 moustiquaires imprégnées d’une valeur de plus de 8 milliards FCFA. vont être distribuées cette année au Sénégal", a indiqué le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.



Campagne de distribution synchronisée avec la Gambie



Pour cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnées, et sous l’impulsion des présidents sénégalais et gambien, la distribution va se faire en étroite collaboration entre les deux États.



"Cette expérience de lutte contre le paludisme dans la perspective d’élimination de cette maladie est une commande de deux Chefs d’Etat, leurs Excellences Adama Barrow et Macky Sall, qui ont ordonné à leurs deux départements ministériels de la santé de travailler ensemble, à conjuguer leurs efforts pour une coopération dynamique entre les systèmes de santé afin d’aboutir à une lutte coordonnée et efficace contre le paludisme", souligne le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



D’ailleurs, le ministre gambien de la Santé, Docteur Ahmadou Lamin Samakeh a fait le déplacement à Karang pour l’occasion.



En synchronisant leur campagne de recensement des ménages et de distribution des moustiquaires imprégnées, une première en Afrique, le Sénégal et la Gambie envoient un signal fort de solidarité et de bonne entente.





Makhtar C.