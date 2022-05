Hôpital régional de Kaolack: le corps d’un bébé déclaré mort retrouvé vivant, dans un carton - adakar.com

Hôpital régional de Kaolack: le corps d'un bébé déclaré mort retrouvé vivant, dans un carton Publié le dimanche 8 mai 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

L`hopital régional de Kaolack

Le corps d’un bébé déclaré mort par un médecin de la pédiatrie de l’hôpital régional de Kaolack (centre) a été retrouvé vivant et mis dans un carton, quelques heures plus tard, à la morgue du même établissement de santé, a déclaré son père, Alassane Diallo.



‘’Mon fils, qui a été déclaré mort par un médecin, à la pédiatrie de l’hôpital régional de Kaolack, a été retrouvé vivant dans un carton, à la morgue de l’hôpital’’, a annoncé M. Diallo à la presse locale, samedi soir.



‘’Nous comptons bien faire la lumière sur cette affaire. C’est une négligence. Nous allons saisir la justice’’, a-t-il soutenu.



Le docteur Kalidou Ly, président de la commission médicale d’établissement de l’hôpital régional El Hadji-Ibrahima-Niass de Kaolack, a réagi à ce fait insolite. ‘’Le bébé n’a jamais été mis dans les tiroirs’’ de la morgue, où sont déposés les corps des personnes décédées, a-t-il précisé.



‘’Quand les agents de la morgue ont constaté que le bébé était vivant, ils l’ont ramené à la pédiatrie, et il a été remis en hospitalisation’’, a dit M. Ly.



‘’Malheureusement, a-t-il déclaré, le bébé est décédé dans la même soirée.’’ Un décès confirmé à la presse locale par le père de l’enfant.