Macky Sall et Alexander Soros ont discuté de “sujets d’intérêt commun“ à Dakar - adakar.com

Alexander Soros, vice-président de l’Open Society Foundations, un réseau de fondations créé en 1979 par son père, le milliardaire et philanthrope américain George Soros, a déclaré, samedi, à Dakar, avoir discuté avec Macky Sall de ‘’plusieurs sujets d’intérêt commun’’, dont le financement de la production de vaccins contre le Covid-19.



Il affirme s’être entretenu avec M. Sall de la redistribution des droits de tirages spéciaux du Fonds monétaire international, des avoirs dont le président sénégalais ne cesse de réclamer une redistribution équitable, au profit des pays pauvres, ceux d’Afrique notamment.



Alexander Soros a été reçu en audience par Macky Sall, au palais de la République, en présence de responsables des branches de l’Open Society Foundations en Afrique de l’Ouest et de l’Est.



Les ministres de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, et de l’Education nationale, Mamadou Talla, ont pris part à la rencontre.



M. Soros a ajouté avoir discuté avec Macky Sall de ‘’l’autonomisation et du renforcement des capacités des jeunes et des femmes’’.



L’Open Society Foundations est présent au Sénégal depuis une vingtaine d’années, tandis que son père coopère avec le pays depuis une trentaine d’années, a-t-il rappelé.



Au cours de l’audience, Alexander Soros a assuré le président sénégalais de la volonté du réseau de fondations de contribuer au financement de la santé au Sénégal, selon Ibrahima Aïdara, un responsable d’OSIWA, la branche de l’Open Society Foundations en Afrique de l’Ouest.



Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le réseau de fondations a octroyé à l’Afrique des subventions d’un montant global de 27 à 30 millions de dollars US (environ 16,8 milliards à 18,6 milliards de francs CFA), selon M. Aïdara.



‘’L’Afrique de l’Ouest a reçu 10 millions de dollars, et le Sénégal a perçu 2 millions de dollars’’, a-t-il précisé.