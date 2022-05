Sénégal: tensions entre le nouveau maire de Dakar et la présidence - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Sénégal: tensions entre le nouveau maire de Dakar et la présidence Publié le samedi 7 mai 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Sénégal: tensions entre le nouveau maire de Dakar et la présidence

Tweet

Cela fait suite à la récente nomination par Barthélémy Dias de deux conseillers. Il s’agit de Guy Marius Sagna, leader du mouvement « Frapp / France Dégage », farouche opposant au pouvoir et de l’ancien capitaine de gendarmerie Seydina Oumar Touré, radié pour « faute lourde » en 2021 après avoir pris position dans l’affaire judiciaire visant l’opposant Ousmane Sonko, accusé de viol. Dans la majorité, on dénonce des nominations « politiques ». Mais Barthélémy Dias ne lâche rien.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Guy Marius Sagna, conseiller en charge des affaires sociales et de la réinsertion de la ville de Dakar et Seydina Oumar Touré, conseiller technique en charge de la sécurité... ce sont des nominations qui font débat.