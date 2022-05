Lutte contre le terrorisme: à la Cédéao, une réunion des chefs d’état-major sans le Mali - adakar.com

News Politique Article Politique Lutte contre le terrorisme: à la Cédéao, une réunion des chefs d’état-major sans le Mali Publié le samedi 7 mai 2022 | RFI

Lutte contre le terrorisme: à la Cédéao, une réunion des chefs d’état-major sans le Mali

La réunion extraordinaire aura duré deux jours. Les chefs d’état-major des pays de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) se sont retrouvés jeudi 5 et vendredi 6 mai à Accra. Leur mission : travailler au renforcement de la coopération entre États afin de lutter contre l’insécurité grandissante en Afrique de l’Ouest.



Malgré leur suspension des instances de la Cédéao, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée avaient été conviés à ce rendez-vous. Au final, seul le représentant malien a fait défaut. « La contribution des uns et des autres a permis de prendre un nouvel élan dans le cadre de la lutte contre le terrorisme », a déclaré le général Francis Béhanzin, commissaire des Affaires politiques, paix et sécurité au sein de l’organisation sous-régionale, en clôture de ces travaux, sans donner plus de détails.