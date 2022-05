Diouf Sarr sur le recrutement à la ville de Dakar : «nous interpellons le gouvernement pour que le contrôle de la légalité se fasse» - adakar.com

Publié le vendredi 6 mai 2022

Meeting d`investiture d`Abdoulaye Diouf Sarr

Dakar, le 28 novembre - Abdoulaye Diouf Sarr, candidat de Benno Bokk Yaakar à la mairie de Dakar et maire sortant de Yoff, a été investi ce dimanche 28 novembre 2021 au cours d`un meeting. Tweet

Les conseillers de la coalition Benno Bokk Yakaar, face à la presse, hier, ont invité le gouvernement à mettre fin aux agissements de Barthélémy Dias. Ils demandent à l’Etat de faire régner l’ordre et d’appliquer rigoureusement la loi. Et c’est le ministre de la Santé et de l’Action sociale qui a porté la réplique en flamme Dias fils.



«Nous avons constaté depuis un certain temps, que le maire de Dakar adopte des positions en déphasage avec la loi en ne respectant pas les lois et règlements de ce pays. Nous interpellons l’État pour que le contrôle de la légalité se fasse. La ville de Dakar ne doit pas être utilisée comme un instrument de combat et les dakarois doivent savoir les agissements de leur maire», déclare Abdoulaye Diouf Sarr.