Vol commis la nuit : Il confond le mur d’un magasin à celui d’une chambre - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Vol commis la nuit : Il confond le mur d’un magasin à celui d’une chambre Publié le vendredi 6 mai 2022 | Actunet.sn

© aDakar.com par DR

À Fatick, une tentative de cambriolage a mal tourné

Tweet

Vers 3h du matin, armé de ses outils de casse, S. M. Diene a voulu dévaliser un magasin. Malheureusement, il s’est trompé de bâtiment. Au lieu du mur du magasin, il va essayer de briser celui d’une chambre. Il va réveiller les occupants qui dormaient de l’autre côté dans la chambre.



Ces derniers l’interpellent et lui demandent de quitter les lieux. En plus d’être un voleur, S. M. Diene est très audacieux. Il refuse de partir et se dispute avec les occupants du bâtiment. S’en suit une altercation. Jugé par le tribunal de grande instance de Mbour, il prend 2 ans dont 2 mois ferme.