Publié le vendredi 6 mai 2022 | Actunet.sn

Le maire de Dakar présente son plan de réhabilitation de la voirie urbaine à Dakar

Dakar, le 5 mai 2022 - Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, a présenté, ce jeudi 5 mai 2022, au cours d`une conférence de presse, son plan de réhabilitation de la voirie urbaine. Tweet

Profitant de sa conférence de presse pour s’exprimer sur les recrutements de l’activiste de FRAPP, Guy Marius Sagna, de l’ex-capitaine à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, Seydina Oumar Touré, entre autres, à la mairie de Dakar, Barthélémy Dias a aussi parlé de son audience souhaitée avec le Chef de l’Etat. Il s’explique : «Comme je l’avais dit lors de ma campagne électorale et lors de mon installation, qu’une fois installé maire de Dakar, ma responsabilité au nom des Dakarois pour le compte de la Ville de Dakar, se serait d’aller rencontrer le Président de la République. Je voudrais être très clair à ce sujet Barthélémy Dias n’a pas besoin de rencontrer Macky Sall. Cela n’est d’aucune utilité ».



Mieux, Barth’ soutient : «Je voudrais que les choses soient dites et bien dites. Le maire de Dakar a déjà dit et compte respecter sa parole. Il ira rencontrer le Président de la République. A ce titre, je voudrais faire part à l’opinion une demande de l’audience au Chef de l’Etat. Cette requête est adressée au Président de la République quel que soit son nom, sa religion, son appartenance politique ou sa confrérie, cela m’importe peu ».



A l’en croire, il va le rencontrer pour lui exposer les différents problèmes que rencontrent la ville de Dakar. Il espère aussi que sa demande d’audience recevra une suite favorable.



Au finish, Barthélémy Dias dira : «J’espère que nous n’allons pas verser dans le saupoudrage. J’espère que lors de cette rencontre il écoutera le maire de Dakar que je suis et saura aussi apporter des solutions aux problématiques que le maire va exposer au Président. Il faut qu’on se comprenne bien ! ».