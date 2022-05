Thiès - Viols collectifs avec usage d’arme: Comment les deux chauffeurs de ‘’clando’’ piégeaient les dames - adakar.com

Thiès - Viols collectifs avec usage d'arme: Comment les deux chauffeurs de ''clando'' piégeaient les dames Publié le vendredi 6 mai 2022

© aDakar.com

La gendarmerie de Thiès a mis la main sur deux conducteurs de ‘’clando’’ pour le viol de trois dames. Le duo embarquait leurs victimes dans leurs véhicules de transport en commun, les conduisait dans la brousse et abusait d’elles.



Dernièrement, la gendarmerie de Thiès a été saisie d’une plainte par trois victimes de viol. Curieusement, toutes les trois dames ont décrit le même mode opératoire. L’affaire s’était répandue comme une trainée de poudre dans la région. Devant les enquêteurs, elles ont raconté, à peu près, la même mésaventure. La première victime est une fonctionnaire de l’État. Elle a déclaré avoir été violée, dans la nuit du 23 avril dernier, vers les coups de 21 h, dans le secteur de Soulouf, une contrée de la commune de Keur Moussa. La deuxième victime l’a été dans la nuit du 9 au 10 avril dernier. Elle a révélé avoir été abusée au même endroit que la première. Puis, dans la nuit du 23 au 24 avril dernier, toujours au même endroit, une troisième femme a subi le même sort.



Selon leurs dépositions concordantes, leurs bourreaux sont des conducteurs de taxis ‘’clando’’ qui font la navette Kayar - Diamniadio. Après les avoir embarquées, le chauffeur a invariablement emprunté des pistes de brousse sombres et très loin du bruit. Pour rassurer leurs victimes qui posaient des questions sur les raisons de ce détour, ils leur faisaient croire que c’était pour éviter les gendarmes qui sont en service sur la route nationale. Alors qu’en réalité, ceci n'était qu'une astuce pour les emmener dans cette zone boisée de Soulouf, en vue de satisfaire à tour de rôle leur libido, sous la menace d’un couteau. Une fois leur basse besogne terminée, ils rentraient chez eux, laissant la victime à son propre sort.



Face à cette sordide affaire, la grande maréchaussée de la capitale du Rail a mis en branle la machine judiciaire. Les hommes en bleue ont mis en œuvre tous les moyens techniques, matériels et humains nécessaires pour mettre hors d'état de nuire ces malfaiteurs, le plus rapidement possible. Une enquête a été déclenchée par les gendarmes de la brigade de Pout qui ont, par la suite, reçu le renfort des redoutables éléments de la Brigade de recherches de Thiès. Les investigations, recoupements et techniques d’enquêtes modernes utilisés par les hommes en bleue, poursuivent nos interlocuteurs, ont permis de retrouver le téléphone portable d'une des victimes. Sa localisation entre les mains d’un des suspects a permis aux enquêteurs de mettre la main sur les deux présumés violeurs, le 27 avril dernier. Ils se sont identifiés aux noms de B. Sarr et S. A. B. Guèye.



Ils ont tous les deux soutenu être des chauffeurs de ‘’clando’’ demeurant respectivement à Kayar et à Keur Séga. Selon nos sources, lors des auditions, ils ont reconnu les faits. D’ailleurs, ils ont été formellement identifiés par les victimes, lors de leur confrontation durant leur période de garde à vue.



Toujours dans le cadre de l’enquête, poursuivent nos sources, une reconstitution des faits a été faite. Elle a été effectuée le lendemain de leur arrestation, c’est-à-dire le 28 avril dernier. Elle a permis, indiquent nos interlocuteurs, de mieux camper le décor de cette affaire sordide. Ils ont encore reconnu les faits qui leur sont reprochés.



Au terme de leur période de garde à vue, B. Sarr et S. A. B. Guèye ont été déférés au parquet de Thiès pour association de malfaiteurs, viol collectif commis la nuit avec usage d'arme et de moyen de locomotion.