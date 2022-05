Régime indemnitaire : le gouvernement trouve un accord avec les syndicats de la santé (ministère Finances) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Régime indemnitaire : le gouvernement trouve un accord avec les syndicats de la santé (ministère Finances) Publié le vendredi 6 mai 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

Les travailleurs de la santé affiliés au SUTSAS ont marché ce matin à Dakar

Le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l`action sociale a organisé une marche, ce jeudi 23 janvier à Dakar. Les revendications des blouses blanches se résument autour de quatre points : l’affection arbitraire des 32 agents de Louga, la restitution de l’enveloppe des heures supplémentaires, le paiement des trois mois de salaire des agents dans les zones difficiles du pays. Ils doivent rencontrer demain vendredi le gouvernement pour des négociations. En attendant les blouses blanches promettent de paralyser le secteur de santé. Ils ont marché de la place de l’Obélisque à la Rts où elles ont tenu un point de presse en présence des représentations du Syndicats d’enseignant entre autres. Tweet

Le gouvernement et les syndicats de santé sont parvenus à trouver "un accord de principe sur le régime indemnitaire", objet de leurs revendications, annonce le ministère des Finances et du Budget.



Les deux parties sont arrivées à un accord à l’issue de "longues négociations qui ont eu lieu dans la soirée de ce jeudi dans les locaux du ministère des Finances et du Budget", indique un communiqué.



Il ajoute que le protocole relatif à cet accord devrait être signé mardi prochain après la consultation des bases des syndicats concernés.



Le secteur de santé était paralysé depuis des semaines par une grève lancée par le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES), l’Alliance des syndicats autonomes de la santé "And Gueusseum" et la Fédération des syndicats de la santé (F2S).



Ces organisations estiment que les travailleurs de la Santé sont lésés par le système indemnitaire actuellement en vigueur dans la fonction publique.



Certaines de leurs revendications portent également sur "la précarité des emplois" dans leur secteur et "l’utilisation abusive" de contrats à durée déterminée.