Sénégal: de la prison requise contre des sages-femmes dans le procès de l'affaire «Astou Sokhna» Publié le vendredi 6 mai 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Sénégal: le collectif de soutien à Astou Sokhna réclame la fin des négligences médicales

Six sages-femmes sont devant la justice depuis jeudi 5 mai à Louga au Sénégal dans l’affaire « Astou Sokhna », du nom de cette femme enceinte de 9 mois décédée en couches à l’hôpital de Louga. Les professionnelles sont inculpées pour « non-assistance à personne en danger », avec la famille de la défunte dénonçant des négligences du personnel de la maternité. Mais pour la défense, ces poursuites sont injustes. Le procureur a toutefois requis la relaxe pour deux des sages-femmes, et la peine d’un an de prison dont un mois ferme pour les quatre autres.



Avec notre envoyée spéciale à Louga, Charlotte Idrac



La salle d’audience était comble pour l’ouverture de l’audience dès 9h (TU), beaucoup de personnes devant rester debout pour y assister.



D’abord tour à tour, les six sages-femmes, avec les cheveux entourés de foulards colorés, ont été interrogées par le président du tribunal et les nombreux avocats : « À quelle fréquence avez-vous surveillé Astou Sokhna après son admission à la maternité ? » ; « Saviez-vous que la patiente avait des antécédents et que c’était une grossesse à risque ? » ; « Saviez-vous qu’une césarienne était programmée le lendemain ? ». Soit des questions qui peuvent être résumées par « avez-vous fait ce qu’il fallait ? »