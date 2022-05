Dépôt caution : « Yewwi Askanwi pose la première pierre du départ de Macky » - adakar.com

Dépôt caution : « Yewwi Askanwi pose la première pierre du départ de Macky » Publié le vendredi 6 mai 2022

« Les élections législatives semblent être la mère des batailles de sa carrière politique pour Macky Sall ». C’est l’avis de Amadou Ba. Pour le membre de Pastef, l’enjeu pour Macky n’est pas seulement de gagner, mais surtout et principalement de conserver sa majorité Absolue qui lui permet de faire des révisions constitutionnelles illégales sans passer par le référendum et le Peuple.



« Son projet de 3ème mandat se jouera avec les élections législatives. Si Yewwi Askanwi remporte la majorité, Macky Sall pourrait même démissionner et provoquer une élection présidentielle anticipée », déclare Amadou Ba. Pour lui, Yewwi Askanwi perd actuellement beaucoup trop de temps avec les investitures et candidatures.



« Depuis longtemps nous devrions être dans les zones rurales les plus reculées pour expliquer les enjeux de ces élections aux éleveurs sans pâturage, aux paysans sans terre, ni eau, aux populations sans infrastructures de santé et aux jeunes sans espoir », ajoute-t-il. Selon M. Ba, si Yewwi Askanwi remporte ou même réduit le vote des Communes rurales en faveur de Macky, elle gagnera la majorité parlementaire.