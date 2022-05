Guinée: le FNDC présente au procureur de nouvelles preuves contre Alpha Condé - adakar.com

News Afrique Article Afrique Guinée: le FNDC présente au procureur de nouvelles preuves contre Alpha Condé Publié le vendredi 6 mai 2022 | RFI

Alpha Condé, président de la République de Guinée

En Guinée-Conakry, le FNDC a déposé mercredi 4 mai une nouvelle série de preuves contre le régime d’Alpha Condé, au procureur général pour faciliter la tâche de l’instruction. Le mouvement était en pointe dans la crise de 2019-2020 et les manifestations contre un troisième mandant de l’ancien président. Le groupe avait porté plainte contre l’ex-chef d’État et la répression sanglante du mouvement de protestation. Le procureur général a alors ouvert une enquête contre Alpha Condé et 26 autres hauts responsables pour assassinat, torture ou encore enlèvement.



Dans ce second lot de preuves, on trouve notamment des rapports de plusieurs ONG sur les crimes commis par l’ancien régime. Le Front National de Défense de la Constitution (FNDC) a également rassemblé des pièces complémentaires, notamment des actes de décès de personnes tuées lors de la répression.