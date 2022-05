Sénégal: l’usine de dessalement prévue sur le littoral de Dakar continue de faire polémique - adakar.com

News Économie Article Économie Sénégal: l’usine de dessalement prévue sur le littoral de Dakar continue de faire polémique Publié le vendredi 6 mai 2022 | RFI

Le projet d'usine de dessalement prévue sur le littoral de Dakar, en bas de la colline des Mamelles, doit permettre de régler un problème de coupure d'eau majeur à Dakar et de répondre à la très forte demande en eau potable. Alors que les plagistes et restaurateurs sont convoqués ce vendredi 6 mai pour discuter de leur départ de la plage afin de céder la place aux tuyaux et à la station de pompage, la mobilisation d’un collectif de riverains est prévue à 14h30 TU pour dire non à cette usine de dessalement qu'ils estiment nocive pour l'environnement.