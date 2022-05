Sénégal/France: un échange téléphonique entre Macron et Sall pour évoquer “des sujets d’intérêt commun“ (officiel) - adakar.com

News Politique Article Politique Sénégal/France: un échange téléphonique entre Macron et Sall pour évoquer “des sujets d’intérêt commun“ (officiel) Publié le vendredi 6 mai 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Macky Sall au téléphone

À quelques jours de son investiture pour un deuxième mandat de 5 ans à la tête de la République française, le président Emmanuel Macron a appelé au téléphone, ce jeudi 5 mai 2022, son homologue sénégalais, Macky Sall.



C’est le chef de l’État du Sénégal qui a annoncé la nouvelle dans un message sur les réseaux sociaux. Le président Macky Sall, par ailleurs, président en exercice de l’Union Africaine, a précisé avoir évoqué avec son homologue français des questions d’intérêt commun.



"Je remercie le Président Macron pour son appel de ce jour. Nous avons évoqué des sujets d’intérêt commun touchant à la coopération franco sénégalaise, aux relations UE-UA et à l’actualité internationale", a écrit le président Macky Sall.



Emmanuel Macron va être investi pour un second quinquennat le samedi 7 mai. Le candidat Emmanuel Macron, président sortant, a été réélu, dimanche 24 avril dernier, à l’issue du deuxième tour de la présidentielle, avec 58,6% des voix face à la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen.



Makhtar C.