News NTIC Article NTIC Macky Sall et la « peste » des réseaux sociaux Publié le jeudi 5 mai 2022 | Jeune Afrique

Alors que le Sénégal recule dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, le président annonce son intention de réguler davantage Facebook, Instagram ou encore TikTok.



« Cancer des sociétés modernes » et « peste mondiale » : en plein débat international sur le projet d’Elon Musk de « débrider » Twitter , le loquace Macky Sall ne dépeint pas les réseaux sociaux avec le dos de la cuillère. Devant des organisations syndicales, le 3 mai, le président sénégalais a annoncé vouloir contrer les dérives d’Internet dans le but de sauvegarder l’intérêt national et la dignité des personnes. « Aucune société organisée ne peut accepter ce qui se passe aujourd’hui chez nous. Nous allons y mettre un terme d’une façon ou d’une autre », a martelé le chef de l’État, non sans préciser que la régulation tiendrait compte des conclusions des récentes Assises de la presse.