La Biennale de Dakar 2022 et le OFF Publié le jeudi 5 mai 2022

© RFI par Dr

12e édition biennale de l`art contemporain africain

Cette année, Ĩ NDAFFA # – Forger – Out of the fire, nous invite à réinventer nos modèles. Ce thème général renvoie à l’acte fondateur de la création africaine, lequel nourrit la diversité des créativités contemporaines africaines, tout en projetant de nouvelles manières de raconter et d’appréhender l’Afrique.



C’est dans cet esprit, que pour sa 14è édition, la Biennale de Dakar du 19 mai au 21 juin 2022, se dote d’une identité visuelle renouvelée et modernisée. Elle comporte, cette année, cinquante- neuf artistes dont 4 collectifs, venant de vingt huit (28) pays du monde, dont 16 pays africains et 12 pays de la diaspora.



Le OFF

Ce n’est qu’en 2002, pour sa cinquième édition, qu’un vrai discours sur le OFF s’organise avec la création par le Secrétariat Général d’une Commission technique dédiée aux manifestations d’environnement communément « OFF ».



L’idée était toute simple : donner un suivi aux initiatives privées spontanées qui commençaient à s’organiser dans des différents lieux, à travers la création de plans et d’une signalétique pour aider le public à visiter ces expositions d’arts visuels.