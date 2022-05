« Monsieur le Président Macky Sall, le Sénégal n’est pas un jeu de Ludo… » (Par Guy Marius Sagna) - adakar.com

« Monsieur le Président Macky Sall, le Sénégal n'est pas un jeu de Ludo… » (Par Guy Marius Sagna) Publié le jeudi 5 mai 2022

Guy Marius Sagna, activiste

Gas El Salvador est en garde à vue à Saint-Louis pour une plainte récente de Mansour Faye parce qu’il est le beau-frère du président Macky Sall.



Monsieur Mansour Faye, ministre, maire et beau-frère du président Macky Sall est-il vrai que votre directeur de cabinet et le procureur de Saint-Louis ont la même mère et le même père ? Si oui, ceci explique-t-il cela?



Monsieur Mansour Faye, la BBC a quitté Dakar en dépassant des centaines de fermes de Sénégalais qui ont commencé à faire de l’élevage du temps où vous étiez à la MTOA pour faire un reportage sur la ferme de votre fille à Saint-Louis et vous vous voulez que cela n’étonne personne et que personne n’en parle?



Si je parle aujourd’hui de votre fille c’est parce que vous voulez injustement régler son compte au fils d’un autre sénégalais qui s’appelle GAS EL SALVADOR et qui se pose des questions légitimes sur votre suspecte richesse.



Qu’est-ce que votre fille a de plus que GAS EL SALVADOR pour que vous le reteniez en garde-à-vue ? Qu’avez-vous de plus que les 5 membres du FRAPP pour que votre plainte soit rapidement traitée et leurs plaintes laissées moisies dans les tiroirs? Vous êtes de la dynastie Faye-Sall voilà ce que vous avez de plus que nous.



Aujourd’hui, le coordonnateur du FRAPP dans le département de Vélingara Youssouf Thiané Baldé et un autre militant de la société civile, Amadou Baldé ont été arrêtés aujourd’hui car ils se posent des questions sur un accaparement de terres à Vélingara.



Depuis un mois Diagne Cheikh Oumar est injustement emprisonné.



Il y a plus d’un mois 18 membres de mouvements citoyens ont été torturés par la police de Macky Sall.



Ce 05 mai, il y aura 12 mois que 5 membres du FRAPP (Abass Tall, Abdou Aziz, Ousmane Wade et Guy Marius Sagna) ont été agressés physiquement devant des gendarmes par des nervis du président Macky Sall à Nianing alors qu’ils répondaient à l’invitation d’un collectif en lutte contre la spoliation foncière.



Pourquoi le procureur de la République ne s’est pas auto-saisi et pourquoi les plaintes avec certificats médicaux des 5 membres du FRAPP n’ont pas été traités par la justice sénégalaise?



Parce qu’aucun membre du FRAPP n’est apparenté au président et à sa belle famille. Parce que le président Macky Sall a mis son coude sur nos plaintes.



Cela ne peut pas continuer!



Monsieur le Président Macky Sall, le Sénégal n’est pas un jeu de Ludo, le Sénégal n’est pas un groupe WhatsApp pour que vous vous permettiez d’emprisonner pour un rien des Sénégalais.



LIBÉREZ Gas El Salvador!

LIBÉREZ Youssouf Thiané Baldé et Amadou Baldé !

LIBÉREZ Cheikh Omar Diagne !



Non au néocolonialisme !

Non à la 3e candidature illégale et illégitime !



REFUSONS !

RÉSISTONS !

LUTTONS !



ORGANIZE, DON’T AGONIZE!

RÉSISTANCE !



GMS