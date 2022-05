Macky Sall aux patrons de Presse : « Il faut qu’ils s’acquittent de toutes leurs obligations envers leurs employés »Macky Sall aux patrons de Presse : « Il faut qu’ils s’acquittent de toutes leurs obligations envers leurs employés » - adakar.com

S’exprimant, ce mardi, lors de la cérémonie de remise des cahiers des doléances des syndicats, le président de la République rappelle aux patrons de presse leur devoir de respecter les lois et règlements qui régissent toutes les entreprises.



« Il faut qu’ils s’acquittent de toutes leurs obligations envers leurs employés afin de lutter contre la précarité, qui peut entraîner la déviance« , a répondu Macky Sall après les doléances du secteur de la presse.



Le chef de l’Etat a aussi instruit le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, de s’enquérir de la situation dans ces entreprises. « D’après les déclarations des syndicalistes, la situation au quotidien national Le Soleil n’évolue pas contrairement à ce que l’on avait dit« , a-t-il dit.



Macky Sall a promis de recevoir les Directeurs généraux des organes de presse public pour discuter avec eux et voir comment apaiser les tensions qui existent dans le secteur des médias publics.