© aDakar.com par D.G

Foot féminin - Éliminatoires CAN 2016: Le Sénégal domine la Guinée (1-0)

Dakar, le 05 Mars 2016 - L`équipe nationale féminine de football a dominé la Guinée par 1 but 0. La rencontre comptant pour les éliminatoires à la CAN 2016 s`est déroulée au stade Demba Diop de Dakar.