Drapeau chef de l’État : Le CRG de Kaolack veut engranger des succès

Image d`un combat de lutte sénégalaise

Le Comité régional de gestion de la lutte (CRG) de Kaolack (centre) a mis ses lutteurs dans des conditions de performances pour engranger des succès lors de la prochaine édition du Drapeau chef de l’État prévue à partir de vendredi à Diourbel, a assuré son président, Mame Cor Faye.



’’Nous avons mis nos athlètes dans d’excellentes conditions de performances. Nous allons travailler d’arrache-pied à ce que ces performances soient couronnées par des titres’’, a déclaré Mame Cor Faye.





Il s’exprimait lors d’une cérémonie de remise de blousons mis à la disposition du CRG par le directeur général de la Senelec, Pape Demba Biteye, en prélude du tournoi de lutte de Diourbel.





’’Nous préparons le Drapeau du chef de l’État qui va se dérouler les 6, 7 et 8 mai. Nous voulons aller à Diourbel avec de réelles chances de gagner. Nous avons une bonne sélection. Et, nous avons mis tous les atouts de notre côté pour réussir cette mission au nom de Kaolack", a assuré le président du CRG.



La compétition de lutte simple dotée du Drapeau du chef de l’Etat va démarrer ce vendredi à Diourbel. Elle prendra fin, dimanche.



Toutes les 14 régions du Sénégal y seront représentées.



Chaque région va présenter une équipe composée de 5 lutteurs dans les catégoiries 66, 76, 86, 100 et 120 kg.



La région de Diourbel avait remporté l’édition 2021 organisée à Kaolack.